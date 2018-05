Heb jij een dubbelganger?

Elvis en Michael Jackson lijken dubbelgangers te hebben bij de vleet. Ieder jaar staat er wel weer een imitator op die beweert The King te zijn. Maar hoe zit het bij jou? Hoe groot is de kans dat er iemand rondloopt met exact dezelfde haarkleur, neus, oren en ogen, lengte en breedte? Onbestaand of toch heel heel klein, denk je? Misschien brengt het college van professor Sylvia Wenmackers je op andere gedachten.