Harvey, Irma, José en Katia: niet het aantal orkanen, wel hun kracht is bijzonder

Orkaan Harvey, die vooral de Amerikaanse staten Texas en Louisiana zwaar trof, is nog maar net de hoek om, of zijn opvolgster Irma zaait al dood en vernieling in de Caraïben. En terwijl zij richting Florida raast, is in haar zog José aangesterkt van een tropische storm tot een orkaan van categorie 3 van 5 op de Schaal van Saffir-Simpson. Intussen wervelt met Katia nog een derde orkaan in de Golf van Mexico.

