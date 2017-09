Grootste planetoïde in meer dan een eeuw zoeft voorbij

Florence heeft een diameter van 4,4 km en is op zeven miljoen km langs ons gescheerd. Dat is zowat achttien keer de afstand Aarde-Maan, maar de dichtste nadering van het hemellichaam tot het jaar 2500, zegt Volkssterrenwacht Urania in Hove bij Antwerpen. Het was ook de dichtste passage sinds 1890.

Gevaar vormde de steenklomp niet. Vele planetoïden passeren trouwens veel dichter. 2012 TC4 zal dat op 12 oktober op een afstand van ongeveer 43.000 km, een achtste van onze afstand tot onze natuurlijke satelliet, doen. Maar het ding is met een diameter van 30 meter een veelvoud kleiner.

Planetoïde 3122 Florence werd ontdekt op 2 maart 1981 door astronoom Schelte "Bobby" Bus in het Siding Spring observatorium (Australië).

Ze werd vernoemd naar Florence Nightingale, de Britse grondlegster van de verpleegkunde.