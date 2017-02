Genetische diversiteit: mensenrassen zijn een hersenspinsel

Doordat hoogopgeleide IJslanders minder kinderen krijgen,' stond de voorbije weken her en der te lezen, 'daalt het gemiddelde IQ in IJsland.' Het nieuws, dat enige commotie wekte, is gebaseerd op een studie in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences, waarvoor de duur van de schooltijd als basis diende. De onderzoekers gingen na hoe vaak genvarianten die gelinkt zijn aan intelligentie voorkwamen bij bijna 130.000 IJslanders die tussen 1910 en 1990 geboren zijn. Die varianten, zo bleek, bepaalden amper 3 procent van de verschillen in opleiding. In het algemeen zouden genen 20 procent van de verschillen verklaren, de rest zou vooral toe te schrijven zijn aan sociale en economische factoren.

...