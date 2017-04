Enorme deeltjeversneller van het CERN weer draaiend

In de 'Large Hadron Collider' worden opnieuw protonen aan bijna lichtsnelheid gejaagd om dan te botsen en meer te leren over het wezen van de materie. Daarmee kwam een eind aan een technische stop van zeventien weken, waarbij wel gedurende de laatste maand de machines van de acceleratorketting één voor één weer tot leven kwamen voor testen.

De krachtigste cyclotron ter wereld is 27 km lang en bevindt zich meer dan vijftig meter onder de grond. Hij werd op 10 september 2008 in gebruik genomen.

Twee experimenten met die meest complexe machine ooit gebouwd hebben de Belg François Englert in 2013 een Nobelprijs voor Fysica opgeleverd. Samen met zijn landgenoot Robert Brout en de Schot Peter Higgs had hij immers het bestaan van het elementaire deeltje Higgsboson voorspeld. Het Atlas- en CME-experiment bevestigde dit postulaat dat meteen het sluitstuk is van het Standaardmodel omtrent het wezen van de materie.