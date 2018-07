Dromen kunnen letterlijk helend werken

Uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat wij veel meer dromen dan we denken. We dromen zelfs overdag, wanneer we in een vervelende vergadering zitten, of in de sleur van het filerijden. Maar ook 's nachts dromen we langer dan gedacht. De gangbare mening was dat we bijna uitsluitend dromen tijdens de zogenaamde rem-slaap (het luik van de slaap met de snelle oogbewegingen: rapid eye movements). De oogbewegingen zouden een reactie kunnen zijn op het levendige dromen, op de spielereien van onze hersenen.

...