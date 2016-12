Dit staat ons te wachten in de ruimte in 2017

2016 kende enkele baanbrekende ruimtemissies. Zo maakte de Falcon 9-raket van SpaceX een succesvolle zachte landing en was er de rendez-vous tussen ruimtesonde Juno en de planeet Jupiter. Volgend jaar belooft opnieuw een jaar vol boeiende missies. Hier kijken wij alvast naar uit.

1. Private ruimtevaartbedrijven schakelen versnelling hoger: tests met capsules van SpaceX en Boeing

Boeing gaat in 2017 de strijd met concurrent SpaceX aan. De vliegtuigbouwer werkt momenteel aan zijn CST-100 Starliner, een capsule die bemande vluchten naar het ISS moet uitvoeren, in de hoop als eerste privébedrijf een bemande missie naar het station te kunnen lanceren. De CST-100 Starliner kan tot zeven astronauten naar de ruimte brengen. De eerste onbemande testvlucht naar het ISS zou in december 2017 moeten plaatsvinden. De eerste bemande missie zal dan voor begin 2018 zijn, zo bevestigt het bedrijf.

Ondertussen werkt ook SpaceX zich stevig uit de naad om het astronautencontract van de NASA, waar ook Boeing dus op aast, in de wacht te slepen. Daarvoor ontwikkelde het bedrijf van Elon Musk de Dragon V2, een ruimtecapsule die eveneens tot zeven astronauten kan vervoeren. De Dragon V2 zal voor het eerst grondig getest worden in mei 2017 met een vlucht naar het ISS. Tegen het einde van 2017 zou zelfs al een bemande missie kunnen plaatsvinden.

En als twee honden vechten om een been,... dan is er nog Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezo. Al is zijn ruimtetuig, New Shepard, enkel ontwikkeld voor suborbitaal-ruimtetoerisme en biedt ze 'slechts' plaats aan zes mensen. Een eerste bemande testvlucht wordt in 2017 verwacht.

2. Exoplanetenjagers worden gelanceerd

NASA gaat in 2017 door met de jacht op exoplaneten, planeten die draaien rond een andere ster dan de zon. Samen met SpaceX lanceert de ruimtevaartorganisatie in december de ruimtetelescoop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), de opvolger van de beroemde Kepler. TESS zal meer dan 500.000 sterren, gaande van gasreuzen tot Aarde-achtige planeten, in de gaten houden. Verwacht wordt dat er zo'n 500 kleine 'aardes' zulles worden gevonden.

2017 zal bovendien de lancering van nog een ruimtetelescoop meemaken. De tweede is de CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Het verschil met de NASA-telescoop is dat de CHEOPS de nabijgelegen sterren zal observeren waarvan al bekend is dat ze gastheer zijn voor exoplaneten. Op die manier zullen we bijkomende informatie krijgen van deze reeds bestaande planeten.

3. China landt op de maan en brengt stalen terug naar de Aarde

Het Chinese ruimtevaartprogramma raast in een snel tempo voort met een ambitieuze missie naar de maan. China heeft natuurlijk eerder al een maanlander op de maan gezet, maar deze missie omvat ook een terugvlucht. En dat maakt deze missie, de Chang'e 5, iets uitdagender want bij zijn terugkeer moet de sonde worden beschermd tegen de intense hitte die ontstaat wanneer ze in de atmosfeer duikt. Een eerste test werd in 2014 succesvol beëindigd. China was daarmee nog maar het derde land ooit dat erin slaagde om een ruimtetuig naar de maan en terug te brengen.

Voor het eerst in 45 jaar zullen er ook stalen teruggebracht worden naar de Aarde, een hoeveelheid van 2 kilo.

Lees ook: Waarom het tijd is om nog eens naar de maan te gaan

4. Eerste private landing op de maan?

Twee bedrijven zijn momenteel in de running als kandidaten om de Lunar X Prize van Google in de wacht te slepen. Dat is een prijs van 20 miljoen voor het eerste team dat erin slaagt een private ruimtesonde te laten landen op de maan en haar 500 meter te laten rijden met foto's en video's als bewijs. Het gaat om het Israëlische SpaceIL en het Amerikaanse Moon Express. SpaceIL zal zijn eerste lancering in 2017 doen aan boord van een Falcon 9, terwijl Moon Express een overeenkomst heeft met Rocket Lab. Die laatste heeft alvast de toestemming van de Amerikaanse overheid gekregen voor de missie.

5. Ruimtesonde Cassini kent haar Grand Finale

De ruimtesonde Cassini van de NASA draait al sinds 2004 rond de grote geringde gasreus Saturnus. Op 15 september 2017 vindt de 'Grote Finale' plaats wanneer het tuig een serie duikvluchten zal maken langs en tussen de ringen door wat een schat aan informatie zal opleveren. Cassini zal tot het bittere eind foto's blijven maken wanneer hij in de atmosfeer opbrandt.

6. Ruimteafval wordt opgeruimd met schoonmaaksatelliet

Met miljoenen brokstukken die in een baan rond de Aarde draaien aan een snelheid van meer dan 28.000 km/u, wordt de kans op een catastrofale botsing in de ruimte steeds groter. De Europese Commissie steunt daarom de RemoveDebris-missie om het afval rond onze Aarde op te ruimen. De missie, die in 2017 wordt gelanceerd, zal een visnet-achtig toestel uittesten om rondvliegend ruimtepuin te vangen.

7. Juno onderzoekt Jupiter verder

Ruimtesonde Juno is sinds ze op 4 juli 2016 bij Jupiter aankwam, bezig aan een tocht doorheen een van de meest gevaarlijke plekken van ons zonnestelsel. De komende maanden zal Juno 37 keer in een baan rond Jupiter draaien en telkens een ander deel van de planeet bestuderen. Bedoeling is onder andere meer te weten te komen over de magnetische velden, de samenstelling van de atmosfeer en de kern van de planeet. Wetenschappers hopen op basis van de bevindingen ook meer te leren over het ontstaan van ons zonnestelsel. Verwacht in 2017 dus nog meer spectaculaire kiekjes van de JunoCam.