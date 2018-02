De wetenschap van de liefde: 'De partner mag gerust een beetje een mysterie blijven'

Als we realityprogramma's als 'Blind Getrouwd' mogen geloven, lijkt Cupido zijn engelenvleugeltjes te hebben ingeruild voor een professorsbrilletje. Toch kan de wetenschappelijke aanpak niet verhinderen dat we met z'n allen vaak blijven knoeien in relaties. Of is dat geploeter misschien net dat wat we 'de liefde' noemen?