David Dehenauw: 'De mens is voor 95 procent verantwoordelijk voor de klimaatopwarming'

We beleven al weken zuiderse temperaturen in België. 'Maar een opwarming tot het niveau van Zuid-Europa wordt zelfs in de meest pessimistische scenario's niet voorspeld tegen 2100', zegt David Dehenauw, KMI-weerman en presentator van het weerbericht op VTM, RTL en Radio 2.