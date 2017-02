Chronische pijn: het zit soms letterlijk tussen de oren

De Afrikaanse naakte molrat is een lelijk, maar boeiend beestje. Het leeft in kolonies onder de grond met een sociale structuur die aan die van mieren doet denken. Het diertje kan meer dan dertig jaar oud worden - stokoud voor een knaagdier - en is immuun voor kanker. Daarenboven is het ongevoelig voor bepaalde vormen van pijn. Het hoeft dus niet te verwonderen dat de soort uitgebreid bestudeerd wordt.

