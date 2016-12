Chinezen hopen tegen 2030 op een netwerk van kwantumsatellieten in de ruimte

Wat?

Op 16 augustus lanceerden de Chinezen de satelliet Quess, wat staat voor: Quantum Experiments at Space Scale. Er is vijf jaar gewerkt aan het tuig, dat ongeveer 100 miljoen euro heeft gekost. Het weegt een halve ton en draait op een hoogte van 600 kilometer rond de aarde. De bedoeling is dat de satelliet tests uitvoert met kwantumtechnologie die gebruikmaakt van verstrengelde lichtdeeltjes. Dat moet de snelst denkbare communicatie opleveren, aangezien niets sneller beweegt dan licht. Bovendien biedt de techniek mogelijk grote voordelen op het gebied van beveiliging: doordat de lichtdeeltjes met elkaar verstrengeld zijn, kan de verstuurde informatie in principe niet worden gehackt. Verstrengelde deeltjes blijven dezelfde eigenschappen vertonen, zelfs als ze zich op grote afstand van elkaar bevinden. Als je de eigenschappen van het ene deeltje kent, ken je automatisch de eigenschappen van het andere deeltje, waardoor je kunt nagaan of 'de afzender' van de informatie veilig is.

