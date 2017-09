Cassini opgeslokt door planeet uit eerbied voor mogelijk leven

De ruimtesonde Cassini van de NASA draait al sinds 2004 rond de grote geringde gasreus Saturnus. Op 15 september 2017 vindt de 'Grote Finale' plaats. Cassini zal zichzelf dan te pletter laten crashen op de planeet. Dat gebeurt zowat 1.915 km boven het verwachte wolkendek, aan een snelheid van 113.000 km per uur.

Foto's tot de laatste snik

Donderdag maakt het ruimtetuig zijn laatste foto's, als aanloop naar de grote finale. Vrijdag om 13.53 uur Belgische tijd duikt de Cassini gecontroleerd de atmosfeer van Saturnus binnen.

Wetenschappers hebben voor die kamikaze-optie gekozen want ze willen niet dat het tuig ergens op een maan van het stelsel zou terechtkomen en toekomstige wetenschap daarmee compromitteert. Op sommige van die manen zijn immers sporen van mogelijk leven gevonden. Zo werd een oceaan ontdekt op de maan Enceladus (die leven mogelijk kan maken) en vloeibaar methaan op Titan. Onderzoekers van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht ontdekten dat ook de maan Dione een oceaan van vloeibaar water onder haar ijskorst heeft, en aldus de mogelijkheid van microscopisch leven biedt.

'Aangrijpend moment'

Cassini zal tot de laatste snik in realtime nog data doorsturen, om wetenschappers meer te leren over de samenstelling van de atmosfeer. Een minuut later zullen de motoren van de sonde niet meer kunnen optornen tegen de krachten in de atmosfeer van Saturnus. Zowat 1.500 km boven het wolkendek van Saturnus zal de communicatie uitvallen. Dertig seconden na het verlies van het contact spat het ruimtetuig uiteen om wellicht helemaal op te branden. Overigens doet het signaal van de Cassini er 86 minuten over om ons te bereiken. Als we de laatste snik horen, is de sonde dus al lang dood.

'Het einde van de missie wordt een aangrijpend moment, maar een passende (....) afsluiting van een indrukwekkende missie', zegt projectmanager Earl Maize van de NASA. Aan het project hebben duizenden mensen uit zeventien landen meegewerkt en de missie 'was volgepakt met wetenschappelijke primeurs', benadrukt NASA-manager Lisa Spilker.

De ongeveer 3,2 miljard dollar kostende missie zal herinnerd worden voor de opwaardering van de kennis omtrent de voorheen vrij mysterieuze gasgigant, zijn ringen en zijn manen.

Volg het einde van Cassini op Nasa TV