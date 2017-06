Brandwonden genezen met vissenhuiden (foto)

Al langer is bekend dat het gebruik van menselijk vel of varkenshuid op brandwonden goed is voor de behandeling van brandwonden, omdat het collageen en het vocht uit die huid de wond helpt genezen. Maar in Brazilie is er een gebrek aan die materialen. De standaardbehandeling is daarom de wond in te smeren met sulfadiazinecreme en vervolgens met verband te bedekken. Dat verband moet elke twee dagen vervangen worden.

Onderzoekers van de universiteit van Ceara in het noorden van het land experimenteren nu met de huid van tilapia-vissen. Die vissen worden op grote schaal gekweekt in Brazilie, omdat wereldwijd de vraag naar tilapiafilets toeneemt. De huid wordt doorgaans weggegooid. Zonde, want die huid zit vol collageen, een belangrijk eiwit dat helpt brandwonden te genezen.

De vissenhuiden worden behandeld om alle virussen te verwijderen. Na steralisatie kan de huid tot twee jaar gekoeld goed blijven. De behandeling verwijdert ook alle geur van de huid.

Tot nu toe zijn er 56 behandeld met de vissenhuiden. Het lijkt aan te slaan: de huiden hoeven veel minder vaak vervangen te worden, helpen de pijn te stillen en de genezing te bevorderen.