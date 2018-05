België vliegt opnieuw naar Mars

Van op de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië moet zaterdag om 13.05 uur Belgische tijd een krachtige Atlas-V draagraket vertrekken om de Insight van de NASA naar Mars te slingeren. Die dag is het lanceervenster twee uur open, de missie heeft nog tijd tot 8 juni om te starten.

InSight ('Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport') zal het inwendige van de Rode Planeet bestuderen: aardbevingen, de inwendige temperatuur van Mars, en de rotatie van onze buurplaneet. Het is overigens de eerste keer dat wetenschappers proberen om de 'Marsbevingen' te detecteren. Dit zal gebeuren met de seismometer SEIS (van het Franse ruimtevaartbureau CNES. Een warmtesensor in een boorkop zal de temperatuur meten tot vijf meter onder de grond.

Tot nu toe heeft nog geen enkel experiment deze diepte kunnen bereiken. Professor Véronique Dehant van de Koninklijke Belgische Sterrenwacht (KSB) maakt deel uit van het SEIS-team. De KSB zal ook de gegevens van het Amerikaanse radio-instrument RISE (Rotation and Interior Structure Experiment) analyseren. Het radio-signaal, dat tussen de Aarde en RISE wordt uitgewisseld, staat toe de rotatieschommelingen van Mars te volgen. Hierdoor kan men zich ook een beeld vormen van de inwendige structuur van de planeet. Dehant is op de Sterrenwacht verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens van RISE.

Samen met haar collega's zal zij Vandenberg bijstaan bij de lancering. Donderdagmorgen luidde het dat er slechts twintig procent kans is op goed weer zondag. Overigens is de 'vader' van de Atlas-raketfamilie een Belg, Karel Bossart. De KSB en het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie participeerden reeds in vroegere of lopende Marsmissies, zoals het eerste luik van ExoMars.