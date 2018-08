Beestenboel: geen enkel dier heeft een langere penis dan de zeepok

Iedereen kent ze wel: de witte blokjes op mosselen of golfbrekers die zeepokken zijn. Het zijn schaaldieren van uiteenlopende grootte die door twee vrij zwemmende larvefasen moeten voor ze volwassen worden. Vanaf dan leven ze met de kop naar beneden in een kalken skelet van zes plaatjes dat ze bouwen op een vast substraat, meestal niet te diep in zee.

...