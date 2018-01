Adolescentie duurt tot 24 jaar, zeggen wetenschappers

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie loopt de adolescentie van de leeftijd van 10 tot 19 jaar. Maar wetenschappers vragen zich af of het niet nodig is om die periode te herbekijken zodat de wetgeving, dienstverlening en het beleid relevant blijven. Zo zouden ondersteunende maatregelen moeten kunnen blijven lopen tot 25 jaar.

De definitie van adolescentie wordt niet lukraak bepaald, daar bestaan - net zoals bij de puberteit - biologische argumenten voor. Zo blijft het brein zich na de leeftijd van 20 jaar ontwikkelen. De hersenen gaan steeds sneller en efficiënter werken. Ook komen wijsheidstanden bij de meesten pas rond de leeftijd van 25 jaar uit.

Maatschappelijke factoren spelen eveneens een rol. Omdat jongvolwassenen het afronden van hun studies, het huwelijk en het krijgen van kinderen steeds langer uitstellen, duurt de algemene perceptie van adolescentie ook langer, stellen wetenschappers in een opiniestuk in The Lancet Child & Adolescent Health.

Susan Sawyer van het Royal Children's Hospital in Melbourne, een van de auteurs van het artikel, schrijft; 'Hoewel heel wat volwassen wetten en privileges beginnen bij de leeftijd van 18 jaar, nemen jongeren hun volwassen rollen en verantwoordelijkheden steeds later op.' Volgens haar betekent het uitstellen van relaties, ouderschap en economische onafhankelijkheid dat de 'semi-afhankelijkheid' die de adolescentie typeert, is uitgebreid. 'Leeftijdsgrenzen zijn altijd arbitrair', schrijft Sawyer nog, 'maar onze huidige definitie van adolescentie is veel te beperkt.'

Critici waarschuwen echter voor het 'verder infantiliseren van jonge mensen' als we de volwassen leeftijd gaan verleggen. Het feit dat je in je twintigerjaren nog studeert, betekent immers niet dat je nog een kind bent.