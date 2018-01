Dat meldt het meldpunt woensdag. Een UFO is een licht, een verschijnsel of een voorwerp in de lucht, dat ook na onderzoek niet geïdentificeerd kan worden. 2017 was een relatief "kalm" UFO-jaar, klinkt het, met naar jaarlijkse gewoonte vooral tijdens de zomermaanden een stijging van het aantal meldingen.

Het grootste aantal meldingen kwam uit de provincie Antwerpen (36), gevolgd door Oost-Vlaanderen (23) en West-Vlaanderen (22). Drie meldingen bleken vals en in 48 gevallen waren er onvoldoende gegevens.

Er was in 2017 een uitzonderlijk hoog aantal UFO-waarnemingen die door een meteoor of ruimteschroot verklaard konden worden. Het meldpunt ontving vorig jaar naar eigen zeggen veel foto- en filmmateriaal. Zo kreeg een video uit de Vlaams-Brabantse gemeente Weerde, gemaakt op 11 januari, in Nederland veel aandacht. Op de beelden is het vurige spoor van een meteoorsteen te zien die teruggevonden werd, nadat hij een gat door het dak van een schuur in het Nederlandse Broek in Waterland had geboord. Hiermee was de zesde meteoriet die ooit op Nederlandse bodem kon worden gerecupereerd een feit.

Sinds de oprichting in 2007 zijn door het meldpunt meer dan 2.000 meldingen verzameld, met als topjaar 2011 (342 waarnemingen). Voor de meeste werd een verklaring gevonden, maar er blijft volgens het meldpunt een handvol goed gedocumenteerde waarnemingen over waarvoor geen uitleg werd gevonden.