Zwitserland heeft het gezondste milieu ter wereld

De Environmental Performance Index (EPI), die om de twee jaar wordt opgemaakt, rangschikt 180 landen volgens 24 milieu-indicatoren. Die hebben te maken met biodiversiteit, bossen, watervoorraden, landbouw, visserij, en klimaat en energie.

Zwitserland staat helemaal bovenaan en scoort vooral zeer goed op het vlak van luchtkwaliteit. Na Zwitserland volgen Frankrijk, Denemarken en Malta. België staat op de vijftiende plaats. De Verenigde Staten staan pas op 27 en scoren slecht op het vlak van ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen.

Helemaal onderaan staan Nepal, India, Bangladesh, de Democratische Republiek Congo en Burundi.

De EPI wordt opgemaakt door onderzoekers van de Yale en Columbia-universiteiten in samenwerking met het Wereld Economisch Forum. Het is de tiende editie. De Seychellen gingen er de voorbije tien jaar het best op vooruit van alle landen ter wereld. Dat komt vooral omdat het Afrikaanse land de uitstoot van broeikasgassen het sterkst heeft teruggedrongen.