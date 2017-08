Zwijgende Big Ben krijgt politiek staartje

De Britse premier Theresa May vindt het niet kunnen dat Big Ben, de beroemde klok aan de Elizabeth Tower in hartje Londen, vier jaar lang het stilzwijgen zou bewaren wegens herstellingswerkzaamheden. 'Dat kan toch niet waar zijn', zo reageerde zij woensdag tijdens een bezoek in havenstad Portmouth. Zij wil dat de klokkenkwestie in het parlement aangesneden wordt. May kreeg ruggensteun van, onder anderen, Brexit-minister David Davis. Die noemde het geplande vierjarige reces te gek voor woorden.

Deskundigen zeggen dat de veiligheid van de arbeiders op de eerste plaats moet komen, en dat gegarandeerd moet worden dat zij tijdens hun herstellingsarbeid geen gehoorschade oploopt - wat dreigt bij een geluid van 120 decibel. Het geluid van Big Ben valt te vergelijken met het geloei van een politiesirene.

Overigens zal Big Ben tot het jaar 2021 niet geheel geluidloos zijn bestaan doorbrengen. Zo zou hij bijvoorbeeld van Oud op Nieuw het juiste uur kunnen laten horen.

Big Ben is de naam van één van de vijf klokken die de 96 meter hoge toren sieren. In de volksmond wordt echter het hele gebouw genoemd naar het 13,7 ton zware geluidshaantje de voorste.

In de polemiek omtrent Big Ben worden grote argumenten gebruikt. Maximalisten willen dat ook de vier kleinere klokken, die elk kwartier aangeven, blijven luiden. Minimalisten opteren voor enkel de grootste klok, die om het uur slaat. Sowieso komt een traditie in gevaar - en de Britten zijn nu eenmaal traditionalisten. Big Ben luidt immers al 157 jaar nagenoeg ononderbroken.

De laatste stilte dateert van 2007. Ook van 1983 tot 1985 behield Big Ben het stilzwijgen, eveneens wegens renoveringswerken.