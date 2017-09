Zwichtte België onder Turkse en Amerikaanse druk om de PKK te vervolgen?

Gisteren sprak de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) 36 Koerden bij die volgens zich volgens het Federaal Parket schuldig hadden gemaakt aan betrokkenheid bij de terroristische PKK. De uitspraak van de KI heeft pijnlijk blootgelegd hoe ver de Europese en Turkse rechtsopvatting uit elkaar liggen. In Turkije is de geringste verdenking van betrokkenheid bij de PKK genoeg voor een arrestatie. In België vindt de rechter de aartsvijand van Turkije 'geen terroristische organisatie'.

