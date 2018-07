Zweedse Democraten naar ECR-fractie, N-VA stemde tegen

De anti-immigratiepartij Zweedse Democraten (Sverigedemokraterna) verlaat de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie van Nigel Farage in het Europees parlement. Ook de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, het Britse Ukip en de Alternative für Deutschland maken deel uit van deze fractie.

De Zweedse Democraten sluiten zich aan bij de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), die onder meer bestaat uit de Britse Conservatieven, de Nederlandse ChristenUnie en de radicaal rechtse partijen De Ware Finnen en de Deense Volkspartij.

Ook N-VA zit bij de ECR. Zij stemden tegen de toetreding van de Zweden, zegt N-VA-parlementslid Sander Loones aan Knack.be.

'Deze legislatuur hebben wij bewezen dat N-VA in het Europees parlement haar eigen koers vaart, en dit zelfs ongeacht de fractielijn. Die garantie zullen wij onze kiezers ook in de toekomst blijven bieden. Voor een Europa dat inzet op het versterken van onze veiligheid, migratie inperkt en een jobvriendelijk klimaat creëert.'

De Zweedse Democraten zijn een nationalistische partij, met uitgesproken standpunten ten aanzien van het immigrantenbeleid. De partij, die in Zweden bij recente peilingen als populairste uit de bus kwam, wijst het multiculturalisme af en is anti-islamitisch. In september zijn er verkiezingen in Zweden.