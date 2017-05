Zweden stopt onderzoek naar Julian Assange, maar die kan nog niet terugkeren

De Australiër Julian Assange verblijft al sinds 2012 in de Londense ambassade van Ecuador, uit vrees om terug te keren naar Zweden. Daar liepen twee aanklachten wegens verkrachting tegen Assange, die zegt onschuldig te zijn. Hij verzette zich al die tijd ook tegen een uitlevering aan Zweden omdat hij vreesde dat het land hem zelf meteen aan de Verenigde Staten, waar hem onder meer een proces zou wachten voor het delen van geheime documenten via Wikileaks.

Dat het onderzoek naar de vermeende verkrachting stopgezet wordt, betekent echter niet dat Assange snel de ambassade zal verlaten. De Britse politie kondigde in de loop van de dag aan dat ze hem nog steeds zouden moeten oppakken omdat hij nog gezocht wordt voor een 'veel kleiner vergrijp'. Er wordt aangenomen dat het gaat om de schending van de voorwaarden van Assanges voorwaardelijke vrijlating, in 2012.

Wikileaks

Wikileaks werd in 2006 opgericht als een website waarop klokkenluiders anoniem gevoelige informatie konden lekken. In 2010 raakten de acitiviteiten van Wikileaks in een stroomversnelling nadat tienduizenden geheime Amerikaanse documenten over de oorlog in Afghanistan gepubliceerd werden. Bradley Manning, een voormalig Amerikaans soldaat, wordt gezien als de bron van het lek. Manning zat jarenlang een celstraf uit maar kwam vorige week vrij. Na een geslachtsoperatie heeft Manning intussen de voornaam Chelsea aangenomen.

Tijdens de afgelopen Amerikaanse verkiezingen speelde Wikileaks een dubieuze rol. De website verspreidde talloze emails uit het Clinton-kamp, die door hackers buitgemaakt waren bij Clintons campagneleider. Algemeen wordt aangenomen dat door het Kremlin gesteunde Russische hackers achter de diefstal zaten, waardoor Wikileaks mogelijk Russische invloed op de Amerikaanse verkiezingen in de hand werkte.