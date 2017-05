Zware ontploffing in diplomatieke wijk van Kaboel

In de Afghaanse hoofdstad Kaboel is woensdagochtend in een diplomatieke wijk een autobom ontploft. Dat meldt het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het hoofd van de ziekenhuizen in de Afghaanse hoofdstad, Salim Rasuli, kwamen zes mensen om het leven en vielen er zowat 100 gewonden.

De ontploffing vond plaats bij het Sanbakplein, in de buurt van verschillende ministeries, het NAVO-hoofdkwartier en buitenlandse ambassades, waaronder die van Duitsland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Op het moment van de explosie (08.30 uur plaatselijke tijd), waren duizenden mensen onderweg naar hun werk.