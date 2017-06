Zware kritiek uit bedrijfswereld, ook Disney-CEO stapt uit Trumps adviesraad

Musk kondigde kort na Trumps aankondiging aan uit de adviesraden van Trump te stappen, nadat hij eerder al gedreigd had om dat te doen als Trump uit het akkoord van Parijs zou stappen. "Klimaatverandering is echt. Uit Parijs stappen is niet goed voor Amerika en de wereld".

Robert Iger, de baas van The Walt Disney Company, kondigde wat later dezelfde beslissing aan: "Ik heb uit principe ontslag genomen uit de adviesraad van de president vanwege de terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs." Iger, wiens Walt Disney Company niet enkel de Walt Disney Studios en de pretparken bezit, maar ook de televisiezenders ABC en ESPN, heeft een democratisch etiket en steunde tijdens de verkiezingscampagne Trumps tegenstander Hillary Clinton.

Ook andere bedrijfsleiders laten zich ondertussen zeer kritisch uit over de Amerikaanse beslissing. Lloyd Blankfein, de CEO van de bank Goldman Sachs, die sinds 2011 op Twitter zit, gebruikte zelfs zijn allereerste tweet om het akkoord in grond te boren: "De beslissing van vandaag is een stap terug voor het milieu en voor de Amerikaanse leiderspositie in de wereld", schreef hij.

Verschillende bedrijven bevestigden bovendien dat ze zich wel nog zullen engageren om de klimaatdoelstellingen te halen. Amerika's grootste autobouwer General Motors liet al weten dat zijn positie over de klimaatverandering niet veranderd is. "We verdedigen openlijk de actie en de bewustmaking rond het klimaat", aldus een woordvoerder. CEO van het industrieel conglomeraat General Electric Jeff Immelt riep via Twitter de zakenwereld op om het leiderschap in de strijd tegen de klimaatopwarming op zich te nemen. "Ik ben onthutst door de beslissing van vandaag. De klimaatverandering is echt. De industrie moet nu de leiding nemen en niet meer van de overheid afhangen", schreef hij. CEO van Apple verklaarde in een e-mail dat hij Trump persoonlijk contacteerde om hem te overtuigen om in het akkoord te blijven, "maar dat was niet voldoende".

Zelfs bij de grote oliebedrijven, die het meeste zouden verliezen door een transitie naar groene energie, is ontevredenheid te horen over de beslissing van Trump. Zo blijft ExxonMobil het akkoord steunen, dat "een belangrijke stap vooruit is om de globale uitdaging aan te gaan om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen".

Een sector die wel tevreden is met de beslissing van de Amerikaanse president, is die van de steenkool. In een mededeling stelt de American Coalition for Clean Coal Electricity dat in het akkoord blijven geleid zou hebben tot hogere prijzen en minder betrouwbare energie. "De vorige administratie ging ermee akkoord om een van de strengste doelstellingen ter wereld na te streven, terwijl veel andere landen veel minder moeten doen om hun uitstoot te verminderen. Tegemoet komen aan de doelstelling van president Obama zou geleid hebben tot meer regels, hogere energieprijzen en minder betrouwbare energiebronnen."