Zware aardbeving in Mexico

Het epicentrum bevond zich volgens USGS op 37 kilometer ten noordoosten van Pinotepa de Don Luis, een gemeente in de zuidelijke staat Oaxaca, op een diepte van 24,6 kilometer. De beving deed zich voor om 17.39 uur lokale tijd (0.39 uur Belgische tijd) en was tot in de hoofdstad Mexico-Stad, dat ongeveer 600 kilometer verder noordelijk ligt, te voelen. Voorlopig zijn er nog geen meldingen van slachtoffers of zware schade.

In september vorig jaar werd Mexico-stad door een zware aardbeving getroffen.