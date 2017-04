Zware aardbeving in Chili

Chili is maandagavond rond 18.30 uur (23.30 uur Belgische tijd) opgeschrikt door een aardbeving. Volgens het nationale rampenagentschap ONEMI ging het om een beving van 6,7 op de schaal van Richter, het Amerikaans geofysisch instituut USGS spreekt van een magnitude van 7,1. Er is nog geen informatie bekend over mogelijke schade of gewonden.