Zwaarbewapende IS-jihadist opgepakt in Saoedi-Arabië

De man, wiens nationaliteit niet werd gespecificeerd, is volgens een verklaring van het ministerie een aanhanger van de ideologie van Islamitische Staat (IS), en had een automatisch wapen, een pistool en vele patronen bij. De man werd gearresteerd in de stad Al-Bukhariya, en leek volgens staatszender al-Ekhbariya ook een bommengordel te dragen.

De laatste jaren vonden in Saoedi-Arabië verschillende gewapende aanvallen op veiligheidstroepen plaats, gepleegd door onder meer al-Qaida en IS. In de oostelijke provincies zijn confrontaties tussen sjiitische militanten en de veiligheidsdiensten niet ongewoon. Van 19 tot 24 augustus verwacht Saoedi-Arabië meer dan twee miljoen moslims voor de hadj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka.