Zus van Kim Jong-un naar openingsceremonie Winterspelen in Zuid-Korea

Kim Yo-jong wordt het eerste lid van de Kim-dynastie die naar de zuidelijke buur trekt. Theoretisch gezien zijn beide landen nog altijd in oorlog.

Het bezoek is dan ook hoogst opmerkelijk. Volgens sommige analisten is het een teken dat het leider Kim Jong-un menens is om de relaties met het Zuiden te verbeteren, anderen suggereren dan weer dat het om een propagandazet kan gaan om de aandacht van de feestelijkheden in Zuid-Korea af te leiden.

Wie is Kim Yo-jong?

Kim Yo-jong, vermoedelijk rond de 30 jaar, is de jongste dochter van de overleden vorige leider Kim Jong-il en studeerde net als haar broer in Zwitserland. Ze hebben ook dezelfde moeder, Ko Yong-hee, een van de vier vrouwen van Kim Jong-il.

Ze is niet de eerste de beste, maar een prominent en invloedrijk lid van het Noord-Koreaans regime en dus ook mogelijk toekomstig leider.

Kim Yo-jong wordt beschouwd als een van de meest naaste medewerkers van haar broer. Volgens nieuwszender BBC World werd ze vorig jaar gepromoveerd naar het politburo van de Arbeiderspartij en is haar voornaamste job het imago van haar broer te beschermen vanuit de propaganda-afdeling van de partij.

De delegatie waar Kim Yo-jong deel van uitmaakt, zal een driedaags bezoek brengen aan Zuid-Korea vanaf vrijdag (9 februari). Ze wonen er de openingsceremonie bij van de Winterspelen.

Toestemming

Toch staan er nog vraagtekens achter haar bezoek. Kim Yo-jong is een van de doelwitten van de Amerikaanse sancties tegen het regime in Pyongyang, maar ze is niet gebonden aan het reisverbod van de VN-Veiligheidsraad.

Eerder was al bekend dat de twee Korea's onder één vlag zullen deelnemen aan de openingsceremonie en met een gezamenlijk team deelnemen aan de ijshockeycompetitie voor vrouwen. Daarvoor heeft Seoel, een bondgenoot van de VS, toestemming moeten vragen aan Washington en zijn bondgenoten.

Op Knack.be gaf Korea-kenner Koen De Ceuster van de universiteit van Leiden eerder al aan dat de recente toenadering tussen Noord en Zuid een primeur van grote symbolische waarde is, maar dat het nog veel te vroeg is om te spreken van een stap naar duurzame vrede. Lees meer.