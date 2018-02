Zuma noemt oproep tot ontslag 'zeer onrechtvaardig'

Het partijbestuur van ANC had Zuma dinsdag opgeroepen op te stappen. Als hij daar niet op ingaat, zal er donderdag in het parlement gestemd worden over een motie van wantrouwen. 'Het is zeer onrechtvaardig dat dit onderwerp onophoudelijk wordt opgeworpen', verklaarde Zuma tijdens een livegesprek met de openbare tv-omroep SABC. 'Wat heb ik gedaan? Niemand is in staat om me redenen te geven', zegt hij.

Het is voor het eerst dat Zuma regeert op de oproep tot ontslag. Hij ontkent woensdag dat hij betrokken is in verschillende corruptiezaken . 'Er is geen probleem. Er is nooit een probleem geweest', zegt hij over de corruptiezaak.

Oppositiepartij EFF had eerder al een motie ingediend die normaal gezien op donderdag 22 februari gestemd zou worden. Maar nadat ANC de president dinsdag had opgeroepen om ontslag te nemen, besliste de ANC-fractie om die stemming naar voren te schuiven. 'We kunnen niet langer wachten', verklaarde Paul Mashatile, de penningmeester van ANC, op een persconferentie in Kaapstad. 'We zetten door met de motie van wantrouwen opdat president Jacob Zuma ontslag neemt uit zijn functies.'

Om te worden aangenomen, moet de motie van wantrouwen een absolute meerderheid krijgen in het 400 leden tellende parlement. In principe beschikt ANC, met 249 zetels, over voldoende parlementsleden.

De tweede en laatste ambtstermijn van de president zou normaal gezien tot in 2019 lopen. Maar de president kwam in opspraak door verschillende corruptiezaken, die ook schade toebrachten aan het imago van zijn partij ANC. Zuma wordt ervan beschuldigd zich te laten hebben corrumperen door een rijke Indiase zakenfamilie, de Gupta's. Zij kregen lucratieve zakendeals en beïnvloedden mogelijk zijn ministerbenoemingen.

Als Zuma aftreedt, zal hij worden opgevolgd door vicepresident Cyril Ramaphosa, die sinds december de sterke man is van ANC. Ramaphosa heeft van de strijd tegen corruptie een prioriteit gemaakt.