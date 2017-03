Zuid-Koreaanse presidente moet ambt definitief neerleggen

Park werd op 9 december afgezet vanwege beschuldigingen van corruptie. Ze wordt ervan verdacht haar vriendin Choi Soon Sil te hebben betrokken bij staatszaken en samen met haar grote bedrijven zoals technologiegigant te hebben afgeperkt. Daarnaast wordt ze verdacht van plichtsverzuim in verband met de ferryramp van 2014 waarbij meer dan 300 mensen om het leven kwamen.

Er moet nu binnen de zestig dagen een verkiezing worden georganiseerd om Parks opvolger te verkiezen. Park werd ondertussen al vervangen door waarnemend president Hwang Kyo Ahn. Het is nog niet duidelijk of Hwang zich kandidaat zal stellen voor de verkiezingen.

Waarnemers verwachten een mogelijke verschuiving in de regio. Nu is de oppositie allicht aan zet in Zuid-Korea, die liever de confrontatie vermijdt met Noord-Korea en minder te vinden is voor een gezamenlijke veiligheidsstrategie met de VS.