Zuid-Koreaanse president roept op tot grote militaire hervorming

'Ik denk dat we nood hebben aan een diepgaande hervorming van defensie, een wedergeboorte, in de plaats van slechts veranderingen of verbeteringen door te voeren', aldus Moon Jae volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. 'We moeten bovendien dringend onze verdedigingscapaciteiten verzekeren om het hoofd te bieden aan de Noord-Koreaanse nucleaire en ballistische provocaties.'

Dinsdagvoormiddag had Moon al een overleg met zes opperbevelhebbers van zijn leger. De verklaringen van Moon gebeurden op een moment dat de spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten verder oplopen. Volgens de VS zou Pyongyang in staat zijn om zijn raketten - ook de intercontinentale raketten die de VS kunnen bereiken - uit te rusten met mini-kernkoppen.

President Donald Trump verklaarde dinsdag dat als Noord-Korea zijn bedreigingen voortzet, die 'beantwoord zullen worden met vuur, woede en macht zoals de wereld nog nooit heeft gezien'.

Kort na die uithaal dreigde Noord-Korea met een raketaanval op het eiland Guam in de Stille Oceaan, waar militaire installaties van de VS staan opgeslagen.