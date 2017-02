Zuid-Korea zegt dat Noord-Korea ballistische raket afvuurde

De raket werd zondag om 7.55 uur lokale tijd (zaterdag 23.55 uur Belgische tijd) afgevuurd vanop de luchtmachtbasis Banghyon in het westen van Noord-Korea, in de richting van de Japanse Zee, aldus het ministerie. "Om welk soort raket het gaat moet nog onderzocht worden", zo klonk het bij een woordvoerder.

Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap gaat het mogelijk om een Musudan-middellangeafstandsraket.

Het is de eerste keer sinds het aantreden van Donald Trump als Amerikaanse president dat het regime van Kim Jong-un een raket afvuurt. Bij zijn bezoek aan Zuid-Korea vorige week zei de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis dat elke nucleaire aanval van Noord-Korea tegen de VS of hun bondgenoten op een "effectieve en verpletterende" manier beantwoord zal worden.

Noord-Korea mag volgens resoluties van de VN-veiligheidsraad geen ballistische raketten afvuren.