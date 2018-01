Zuid-Korea wil met Noord-Korea aan de onderhandelingstafel gaan zitten

Kim Jong-Un zei tijdens zijn nieuwjaarstoespraak bereid te zijn om in februari een Noord-Koreaanse delegatie te sturen naar de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

'We hopen dat Zuid en Noord tegenover elkaar kunnen zitten om te praten over de Noord-Koreaanse deelname aan de Winterspelen en over andere kwesties van wederzijds belang voor een verbetering van de onderlinge relaties', aldus de Zuid-Koreaanse minister Cho Myoung-Gyon, bevoegd voor de relaties met Noord-Korea.

China heeft bij monde van een woordvoerder van zijn ministerie van Buitenlandse Zaken het Zuid-Koreaanse initiatief 'verwelkomd' en 'steun' toegezegd. 'Een goede zaak', luidde het.