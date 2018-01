Zuid-Koraanse president bereid tot ontmoeting met Noord-Koreaanse ambtgenoot

Nadat een akkoord werd bereikt met Noord-Korea over maatregelen die de betrekkingen moeten verbeteren, heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gewaarschuwd voor te hooggespannen verwachtingen. 'We zijn een dialoog begonnen, maar we hebben nog niet gepraat over de nucleaire kwestie', zei Moon woensdag op zijn nieuwjaarspersconferentie in Seoel. 'We moeten niet te snel tevreden zijn.'