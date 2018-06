Zuid- en Noord-Korea willen opnieuw familieontmoetingen toelaten

De familiebijeenkomsten zullen van 20 tot 26 augustus opnieuw in het Kumgang-gebergte plaatsvinden. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van beide zijden na gesprekken over humanitaire kwesties vrijdag in een recreatiegebied in het gebergte.

De nieuwe ontmoetingen tussen gescheiden familieleden zijn onderdeel van de afspraken die de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un maakten op hun bijeenkomst eind april.

De vorige keer dat familieleden elkaar op deze manier konden weerzien, was in oktober 2015.