Zuid-Afrikaanse president Zuma mag vervolgd worden voor corruptie, oordeelt gerecht

Met de uitspraak wordt de bal in het kamp van het parket-generaal gelegd. Dat zal nu moeten beslissen over een eventuele heropening van het onderzoek naar 783 aantijgingen van corruptie, fiscale fraude en afpersing. Op basis van het dossier moet vervolgens worden beslist of Zuma voor de rechter moet verschijnen.

De zaak kent al een lange voorgeschiedenis. Zuma wordt ervan verdacht in 1999, toen hij nog vicepresident was, smeergeld te hebben aangenomen bij de toekenning van een wapencontract aan verschillende Europese bedrijven. Het contract had een waarde van 4,2 miljard euro.

De vervolging van Zuma werd in 2009 stopgezet, omdat het dossier volgens het parket-generaal politiek gemotiveerd was. Maar na een klacht van de oppositie oordeelde een rechtbank in Pretoria in 2016 dat het 'irrationeel' was om de vervolging van Zuma te staken.

Het beroep dat het staatshoofd daartegen had aangetekend, is nu verworpen.

De Zuid-Afrikaanse president ligt al maanden onder vuur omdat zijn naam in verschillende corruptiedossiers opduikt.

Zuma blijft normaal gezien nog president tot 2019, wanneer er een einde komt aan zijn tweede en laatste ambtstermijn.