Zoon Boris Becker start rechtszaak na racistische tweet AfD-politicus

Maier viel Noah Becker aan nadat die laatste in een interview had gezegd dat hij altijd als de zoon van zijn beroemde vader zal bekeken worden en dat hij in Berlijn was aangevallen wegens zijn huidskleur. Zijn moeder Barbara heeft een Afro-Amerikaanse vader en een Duitse moeder.

'Het lijkt erop dat de kleine halfneger eenvoudigweg te weinig aandacht krijgt. Dat is de enige uitleg voor zijn gedrag', stond op de Twitter-account van de politicus. Het bericht werd later verwijderd en Maier beweerde dat niet hij maar een van zijn medewerkers het bericht had geplaatst.

Er was Maier gevraagd om tegen vorige vrijdag een statement te maken dat hij zich in de toekomst zou onthouden van racistische praat. Die deadline passeerde zonder reactie, en dus volgt nu een klacht.

Vader Becker reageerde met een oproep tot verzet tegen racisme 'hier en over de hele wereld'. Boris Becker hecht weinig geloof aan de uitleg van Maier dat hij zelf de tweet niet heeft verstuurd. 'Het is de truc van het AfD om iets de wereld in te sturen en er zich dan van te distantiëren', aldus Becker.