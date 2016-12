Zonen Trump boden via vzw toegang tot de president - in ruil voor miljoen dollar

Het nieuws werd uitgebracht door het Center for Public Integrity, zelf een vereniging zonder winstoogmerk, die onderzoeksjournalistiek stimuleert en die politieke financiering gedetailleerd in kaart brengt.

De Texaanse vzw, de Opening Day Foundation, plant voor 21 januari een groot evenement: 'Opening Day 2017'. Dat moet doorgaan op de dag na de eedaflegging van president Donald Trump, of zoals hij in het promomateriaal wordt aangeduid: 45 (Trump wordt de 45ste president van de VS). Gulle schenkers kunnen opteren voor pakketten die gaan van 25.000 dollar tot 1 miljoen.

Trump sons behind a new nonprofit seeking $ for conservation groups in exchange for access to @realDonaldTrump https://t.co/hYFvscuHNp -- Public Integrity (@Publici) December 21, 2016

De grootste donoren, mensen die 500.000 dollar of liefst een miljoen ophoesten, zullen volgens een eerdere aankondiging die dag in het Walter E. Washington Convention Center een "privé-ontvangst en een foto-gelegenheid krijgen voor 16 gasten met president Donald J. Trump". Ook komen ze in aanmerking voor "een meerdaagse jachttrip en/of visuitstap van 4 gasten met Donald Trump Jr. en/of Eric Trump en team". Daarnaast kan de vzw ook "tickets" voor andere evenementen organiseren.

'Jagen en milieubehoud'

Het evenement zal behalve de nieuwe president ook "de grote Amerikaanse traditie van buitensport, jagen, vissen en milieubehoud" vieren.

Alle netto-inkomsten zullen volgens een brochure geschonken worden aan organisaties van milieubehoud, maar het Center for Public Integrity (CPI) merkt op dat er geen lijst van goede doelen wordt voorzien en dat evenmin wordt aangeduid wat er met netto wordt bedoeld of hoe de inkomsten en uitgaven zullen worden verrekend.

De Opening Day Foundation nam Walter Kinzie onder de arm, CEO van een event-bedrijf in Texas, om de zaak te organiseren.

Volgens documenten die CPI opspoorde werd Opening Day Foundation op 14 december opgericht. Er worden bij de oprichting vier directeurs vermeld: Donald Trump Jr., Eric Trump, Gentry Beach, een zakenman uit Dallas, en Tom Hicks Jr., zoon van een miljardair uit datzelfde Dallas.

Beach en Hicks zijn volgens bronnen van CPI "goede vrienden" van Donald Trump Jr., en allebei hebben ze miljoenen helpen vergaren voor vader Trumps campagne.

De gulle schenkers aan een vzw moeten volgens de wet niet bij naam bekendgemaakt worden. Dat is wel het geval bij politieke schenkingen, waar dit dus buiten valt.

'Initieel concept'

In eerste instantie weigerde het Trumpteam te antwoorden op de vragen van CPI, maar nadat de informatie online werd gezet, volgde er wel een repliek.

Trumps woordvoerder Hope Hicks zei dat de vzw "louter een initieel concept" is, "dat niet de goedkeuring wegdraagt van de Trumpfamilie. Donald Trump Jr. en Eric Trump zijn verwoede buitensporters en aanhangers van milieubehoud, wat in overeenstemming is met de doelstelling van dit evenement. Ze zijn echter in geen enkele hoedanigheid betrokken".

Hun namen zullen uit de registratie van de organisatie verwijderd worden, werd ook nog gezegd.

Hoe ze niet betrokken kunnen zijn en tegelijk directeurs maakt deze repliek niet duidelijk. Volgens het Center For Public Integrity is het strafbaar om zonde r hun medeweten namen van directeurs in oprichtingsactes te vermelden.

Ook de website van de Texaanse vzw is intussen aangepast, en de fondslokkende boodschappen zijn vervangen door 'coming soon'.