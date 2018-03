Zondag weten we hoe ziek de patiënt 'Duitsland' is

Traditionele partijen die een-voor-een omvallen en populisten die de agenda bepalen of zelfs meeregeren. De Duitser keek de afgelopen decennia met argwaan, maar ook met enige zelfgenoegzaamheid, naar zijn Europese buren. Lang dacht het kernland van de Europese Unie immuun te zijn voor politieke versnippering en populistisch succes. Die tijd is nu misschien wel definitief voorbij. Richtingenstrijd en leiderschapscrises doorklieven de twee mogelijke regeringspartijen CDU/CSU en SPD. De populistische Alternative für Deutschland (AfD), nu de grootste oppositiepartij in de Bondsdag, groeit gestaag.

