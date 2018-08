Zimbabwe: oppositieleider legt zich niet neer bij verkiezingsnederlaag

Chamisa, de kandidaat van oppositiepartij MDC, herhaalde zijn beschuldigingen dat de uitslag van de presidentsverkiezingen vervalst werd en dat hij de echte winnaar is. Hij noemde de verkiezingen 'frauduleus, illegaal en onwettig' en sprak zelfs van 'een staatsgreep tegen de wil van het volk'.

Hoe hij de uitslag concreet nog wil aanvechten, maakte hij niet duidelijk. 'Ik wil niet veel kwijt over onze strategie.'

Beschuldigingen

Chamisa beweert dat hij bewijzen heeft dat stembussen zijn vervoerd in open vrachtwagens, zodat ermee gesjoemeld kon worden, en stelt zich vragen bij het verschil tussen het aantal stemmen uitgebracht voor de parlementsverkiezingen en voor de presidentsverkiezingen, die samen georganiseerd werden. Ook mocht zijn vertegenwoordiger de resultaten niet verifiëren. Dat meldt BBC World News.

Volgens de uitslag die donderdagavond door de kiescommissie bekend werd gemaakt, behaalde Chamisa 44,3 procent van de stemmen en Emmerson Mnangagwa van regeringspartij Zanu-PF 50,8 procent. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de afzetting van de decennialange leider Robert Mugabe, die door Mnangagwa werd opgevolgd.

Mnangagwa zei in een reactie alleen dat iedereen vrij is om het resultaat aan te vechten in de rechtbank en riep verder op tot vrede.

Politie-inval

Het persmoment van Chamisa liep vertraging op, omdat de oproerpolitie nog voor de start binnenviel om de aanwezige journalisten te verdrijven.

Mnangagwa veroordeelt die inval. 'De scènes van vandaag in het Bronte Hotel (de plek in Harare waar de persbijeenkomst plaatsvond, red.) horen niet thuis in onze samenleving en we zijn de zaak met spoed aan het onderzoeken om precies te begrijpen wat er gebeurd is', schreef Mnangagwa op Twitter. 'Tijdens de afgelopen negen maanden hebben we het recht op vrije meningsuiting, op vergadering en op het bekritiseren van de regering beschermd, een onmisbaar onderdeel van het nieuwe Zimbabwe. We hebben niks te verbergen of te vrezen. Iedereen is vrij om de media om het even wanneer toe te spreken.'