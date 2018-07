Zimbabwaanse rivalen roepen beiden verkiezingsoverwinning uit

Nelson Chamisa, oppositieleider in Zimbabwe, heeft dinsdag een 'eclatante' overwinning opgeëist bij de verkiezingen van maandag, de eerste sinds het vertrek van dictator Robert Mugabe.

Op basis van een telling van de stemmen in 10.000 stembureaus tweette Chamisa: 'Eclatante overwinning (...) We hebben het opmerkelijk goed gedaan' tegen Emmerson Mnangagwa, huidig leider en voorzitter van de regerende partij Zanu-PF. 'We zijn bereid de volgende regering te vormen', klonk het nog.

Maar ook Mnangagwa ziet een kiesoverwinning. Hij schreef dat de hem beschikbare informatie 'extreem positief' was.

Er zijn 23 kandidaten voor de presidentsverkiezingen, maar de strijd gaat uitsluitend tussen Mnangagwa en Chamisa, leider van de Movement for Democratic Change, de grootste oppositiepartij. De opkomst voor de verkiezingen was zeer hoog. Volgens de kiescommissie lag die rond de 75 procent een uur voor de sluiting van de stembureaus.

Het is wachten op de eerste officiële resultaten. Een definitief resultaat wordt tegen eind deze week verwacht. Als geen van de kandidaten meer dan 50 pct haalt, wordt er op 8 september een tweede ronde georganiseerd.