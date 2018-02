Zijn Zuma's dagen geteld in Zuid-Afrika? State of the Nation is uitgesteld

Dat heeft de parlementsvoorzitter Baleka Mbete bekendgemaakt.

Die beslissing is een gevolg van de groeiende druk op Jacob Zuma om, vanwege de vele corruptieklachten, op te stappen en nu al de macht over te laten aan Cyril Ramaphosa. Die laatste werd eind vorig jaar al leider van de ANC en is kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2019.

Vanuit de oppositie, maar ook vanuit Zuma's ANC, werd opgeroepen om de State of the Nation uit te stellen. Jackson Mthembu, chief whip voor het ANC in het Zuid-Afrikaanse parlement, reageerde al dat de ANC-parlementsleden de beslissing om de toespraak uit te stellen, verwelkomen. 'Het is in het belang van ons land', aldus Mthembu.

Een nieuwe datum wordt binnenkort aangekondigd. Julius Malema, leider van de extreemlinkse Economic Freedom Fighters (EFF), tweette kort na de aankondiging van het uitstel dat het ontslag van Zuma 'elk ogenblik vanaf nu' kan komen.

Woensdag komt de top van het ANC samen om 'finaal' over de toekomst van de president te beslissen. Maandag was er ook al een spoedbijeenkomst van de top, maar die top raakte het niet eens over een unanieme beslissing.

De 75-jarige Zuma heeft tot nu toe alle oproepen om af te treden en moties van wantrouwen overleefd. Dinsdag voegde de Nelson Mandela Stichting zich bij de tegenstanders van Zuma. Onder Zuma kreeg Zuid-Afrika te maken met 'systematisch plunderen', aldus de Stichting.