Zijn 'allochtone' paarden welkom in Oostenrijk?

In Oostenrijk wil de minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl (FPÖ) de bereden politie terug invoeren. Zeventig jaar lang is de politie te paard al niet meer te zien in het Oostenrijkse straatbeeld. Daar wil de radicaal-rechtse Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) nu een einde aan maken. Maar het plan komt de FPÖ en Kickl op heel wat kritiek te staan. Niet efficiënt en te duur, klinkt het. Weens burgemeester Michael Ludwig vreest op zijn beurt dat de straten met paardenvijgen zullen worden bezaaid, zo schrijft de Neue Zürcher Zeitung.

Maar Kickl laat de kritiek niet aan zijn hart komen. De bereden politie moet en zal terug op de baan. Hij kwam aandraven met een wel erg gerenommeerde instituut dat zijn tegenstanders moest doen verstommen. De Spaanse Rijschool, oudste rijschool van de wereld en met barokke rijzalen in de Hofburg, zou het project mee ondersteunen, aldus Kickl. De directrice van de rijschool wist echter van niets en wees de medewerking prompt naar de vuilbak.

Maar wederom laat de FPÖ zich niet kisten. De minister van Binnenlandse Zaken schreef in het staatsblad een vacature uit voor twaalf paarden. De kwalificaties waren niet min. Een zwarte of bruine kleur hebben, tussen de zes en tien jaar oud, regelmaat tonen en leergierig zijn.

Maar bij het aflopen van de deadline waren er maar vier geschikte paarden beschikbaar. Daarom loert de FPÖ nu naar het buitenland voor paarden. Voor de partij is dat natuurlijk een pijnlijke zaak, want ze wil buitenlanders koste wat het kost vermijden. En dan gaat het niet enkel over mensen.

De afgevaardigde Gottfried Waldhäusl (FPÖ) van de deelstaatregering van Niederösterreich klaagde onlangs over 'honden met een migratieachtergrond'. Zij nemen de plaats in van de echte Oostenrijkse honden, zo zei de politicus die verantwoordelijk is voor Dierenbescherming én Integratie. Dat de partij nu wel op zoek moet naar 'allochtone paarden', komt wel erg ongelegen.

