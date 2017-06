Zeven doden bij terroristische aanval in Londen, drie daders doodgeschoten

Op zaterdagavond omstreeks 22 uur reed een bestelwagen op de London Bridge in de Britse hoofdstad in op voetgangers. Volgens de politie zijn daarna drie daders uitgestapt, en hebben ze onderweg naar een uitgaansplek verderop nog andere mensen aangevallen met messen. Daarbij zijn zeven doden en talloze gewonden gevallen. De politie heeft de drie daders van de terroristische aanval doodgeschoten.

"Om 22.08 uur (23.08 uur Belgische tijd) gisterenavond begonnen er berichten binnen te lopen dat een voertuig voetgangers had aangereden op de London Bridge. Het voertuig reed verder naar Borough Market. De verdachten verlieten het voertuig en een aantal mensen werd neergestoken, waaronder een politieofficier van British Transport Police die reageerde op het incident en die zwaargewond raakte", aldus politiecommissaris Mark Rowley van de Metropolitan Police. "Gewapende agenten reageerden zeer snel en confronteerden binnen de acht minuten na de eerste oproep drie mannelijke verdachten, die in Borough Market werden doodgeschoten." Rowley wijst erop dat de verdachten "droegen wat leek op explosievenvesten, maar later werd duidelijk dat die vals waren".

Naast de drie aanvallers kwamen zeven mensen om het leven, meldt hoofdcommissaris Cressida Dick van de Londense politie zondagmorgen. Aanvankelijk was er sprake van zes doden.

De ambulancediensten lieten zondagmorgen weten dat ze 48 gewonden overbrachten naar ziekenhuizen. Enkelen van hen zijn er erg aan toe en vechten nog voor hun leven. Onder de slachtoffers bevinden zich twee Fransen. "Frankrijk zal alles in het werk stellen om bijstand te verlenen", aldus het Elysée in een mededeling. "Na contact met Britse politie op dit moment geen indicatie dat er Belgische slachtoffers te betreuren zijn", zo tweet Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders zondagmorgen.

Volgens de Londense politie is de kans gering dat er nog verdachten voortvluchtig zijn. Eerder maakten verschillende media melding dat de politie nog op zoek zou zijn naar meer daders, maar dat werd dus niet bevestigd.

'Barbaars en laf'

De burgemeester van Londen Sadiq Khan heeft zondagochtend in een mededeling de 'barbaarse en laffe' aanslag veroordeeld.

"We weten nog niet alle details, maar dit was een opzettelijke en laffe aanslag op onschuldige Londenaars en bezoekers aan onze stad, die genieten van hun zaterdagavond", aldus de burgemeester. "Zo'n barbaarse daden kunnen niet verantwoord worden."

Premier Theresa May, die een crisisvergadering heeft bijeengeroepen waarop ook Khan aanwezig zal zijn, sprak eerder van een 'vreselijke incident'. De Britse Conservatieve Partij van premier May heeft intussen beslist de verkiezingscampagne op te schorten. Op 8 juni trekken de Britten naar de stembus voor de - vervroegde - parlementsverkiezingen.

Via Twitter wordt her en der opgeroepen om de verkiezingen uit te stellen, maar daar wil de Londense burgemeester Sadiq Khan niet van weten. 'Dat is precies het doel van de terroristen, daar mogen we niet aan toegeven', luidt zijn argument.

De aanslag in Londen is de derde terreurdaad in Groot-Brittannië op enkele maanden tijd. Eerder was er maart de aanslag met een auto op Westminster Bridge, en nog geen twee weken geleden was er de bomaanslag na het concert van Ariana Grande in Manchester. Daarbij kwamen 23 mensen om het leven (inclusief de dader) en vielen er tientallen gewonden.