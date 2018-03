Zestien burgerdoden bij Turks bombardement op ziekenhuis Afrin

Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de dodelijke slachtoffers zouden ook twee zwangere vrouwen zijn. Het ziekenhuispersoneel bleef gevrijwaard.

De luchtaanval wordt bevestigd door hulpverleners van de Rode Halve Maan die in het ziekenhuis werken. 'Het ziekenhuis is rechtstreeks getroffen door verschillende Turkse projectielen', liet hoofdarts Joan Shitika weten aan het Duitse persagentschap DPA. De zestien doden in het ziekenhuis brengen het totaal aantal burgerslachtoffers vrijdag in Afrin op minstens 43.

De enclave is het doel van 'Operatie Olijftak'. Dat offensief werd op 20 januari door Turkije gelanceerd tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Sinds het begin van de operatie zijn naar schatting al 300 burgers gedood.

Volgens het Observatorium zijn in de voorbije 48 uur zowat 35.000 burgers de regio ontvlucht wegens de aanhoudende bombardementen door Turkije. De Verenigde Naties spreken van 'diep verontrustende' berichten uit Afrin met betrekking tot burgerslachtoffers.

Oost-Ghoutta

Eerder op vrijdag maakte het Observatorium ook melding van meer dan tachtig burgerdoden bij meerdere luchtaanvallen in Oost-Ghouta, het gebied in handen van de rebellen nabij de hoofdstad Damascus, waar het Syrische regeringsleger almaar verder oprukt. Het heeft op dit moment naar eigen zeggen al opnieuw 70 procent van het gebied in handen.

De dodelijkste luchtaanval vond vrijdag plaats in Kafr Batna, waar Russische gevechtsvliegtuigen 46 burgers doodden volgens het Observatorium. Nog volgens dezelfde bron zouden de Russen daarbij thermietbommen hebben ingezet. Rusland zelf ontkent de bombardementen. De rebellen in Oost-Ghouta lieten vrijdag in een gezamenlijke mededeling weten open te staan voor directe onderhandelingen over een staakt-het-vuren met Rusland onder toezicht van de VN in het Zwitserse Genève.