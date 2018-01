Zes landen, waaronder Nederland en Polen, doen intrede in VN-Veiligheidsraad

'Vrede en veiligheid zijn moeilijk te bereiken', aldus de ambassadeur van Kazachstan Kairat Umarov, die in januari de Veiligheidsraad voorzit. 'Jullie hebben een reële kans om het verschil te maken' door een consensus te zoeken. Umarov organiseerde dinsdag, voor het eerst in de geschiedenis van de Veiligheidsraad, een ceremonie voor de nieuwe lidstaten op de hoofdzetel van de VN.

De ambassadeurs van de zes landen plaatsten vervolgens de vlaggen van hun landen tussen die van de negen andere leden van de Veiligheidsraad (permanente leden China, Frankrijk, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, en niet-permanente leden Bolivia, Ethiopië, Kazachstan en Zweden) aan de ingang van de vergaderzaal waar de V-raad samenkomt.

Op 31 december verlieten Japan, Egypte, Senegal, Oekraïne, Uruguay en Italië de Veiligheidsraad na twee jaar lidmaatschap.

Ons land is ondertussen volop campagne aan het voeren om in 2019 en 2020 in de Veiligheidsraad te zetelen. Naast België, strijden Duitsland en Israël om het zitje. De verkiezingen vinden plaats in juni van dit jaar.