Zes doden bij terroristische aanval in Londen, drie daders doodgeschoten

Op zaterdagavond omstreeks 22 uur reed een bestelwagen op de London Bridge in de Britse hoofdstad in op voetgangers. Volgens voorlopige informatie van de politie zijn daarna drie daders uitgestapt, en hebben ze onderweg naar een uitgaansplek verderop nog andere mensen aangevallen met messen. Daarbij zijn nog volgens de politie zes doden en 20 gewonden gevallen. De politie heeft de drie daders van de terroristische aanval doodgeschoten.

"Om 22.08 uur (23.08 uur Belgische tijd) gisterenavond begonnen er berichten binnen te lopen dat een voertuig voetgangers had aangereden op de London Bridge. Het voertuig reed verder naar Borough Market. De verdachten verlieten het voertuig en een aantal mensen werd neergestoken, waaronder een politieofficier van British Transport Police die reageerde op het incident en die zwaargewond raakte", aldus politiecommissaris Mark Rowley van de Metropolitan Police . "Gewapende agenten reageerden zeer snel en confronteerden binnen de acht minuten na de eerste oproep drie mannelijke verdachten, die in Borough Market werden doodgeschoten." Rowley wijst erop dat de verdachten "droegen wat leek op explosievenvesten, maar later werd duidelijk dat die vals waren".

Naast de drie aanvallers kwamen zes mensen om het leven, aldus Rowley. Minstens twintig gewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. De ambulancediensten lieten ondertussen weten ze meer dan dertig gewonden overbrachten naar ziekenhuizen.

Rowley meldt nog dat de politie ervan uitgaat dat er drie aanvallers waren, maar dat er nog verder onderzoek nodig is om volledig uit te sluiten dat er nog daders op de vlucht zijn. Eerder maakten verschillende media melding dat de politie nog op zoek zou zijn naar meer daders, maar dat wordt dus niet bevestigd.

'Barbaars en laf'

De burgemeester van Londen Sadiq Khan heeft zondagochtend in een mededeling de "barbaarse en laffe" aanslag veroordeeld.

"We weten nog niet alle details, maar dit was een opzettelijke en laffe aanslag op onschuldige Londenaars en bezoekers aan onze stad, die genieten van hun zaterdagavond", aldus de burgemeester. "Zo'n barbaarse daden kunnen niet verantwoord worden."

Premier Theresa May, die een crisisvergadering heeft bijeengeroepen waarop ook Khan aanwezig zal zijn, sprak eerder van een "vreselijke incident."

"Er worden brutale en schokkende incidenten gemeld in Londen. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families", tweette eerder op de avond ook Labour-leider Jeremy Corbyn.