Zes albino-kandidaten bij volgende verkiezingen Malawi

Wie in Malawi als albino wordt geboren, heeft grotere risico's om verminkt of vermoord te worden. Zo werden in de voorbije vier jaar 22 albino's vermoord. Tientallen anderen zijn vermist, vermoedelijk werden ze ook ontvoerd en vermoord. Hun lichaamsdelen worden gebruikt bij hekserij, in het volksgeloof brengen lichaamsdelen van albino's namelijk geluk en rijkdom.

Bij de VN sprak expert voor albinisme Ikponsawa Ero al over een noedtoestand: 'Mensen met albinisme en ouders van kinderen met albinisme leven constant in angst voor een aanval. Ze zitten vast in een spiraal van angst en armoede', vertelde ze.

De Vereniging voor Mensen met Albinisme in Malawa (APAM) wil de tij keren: voor de presidents- en parlementsverkiezingen van volgend jaar willen ze zes albino-kandidaten naar voren schuiven. De organisatie hoopt zo komaf te maken met het stigma rond albinisme: 'We willen de bevolking tonen dat we meer zijn dan onze huid', aldus Overstone Kondowe, directeur van APAM.