Zenuwgifaanval: Rusland start strafrechtelijk onderzoek op

In het Engelse Salisbury werden ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Joelia slachtoffer van een aanval met zenuwgif, 'novtsjik'. Rusland start een strafrechtelijk onderzoek op naar die 'poging tot moord' - maar enkel naar de poging op de dochter, Joelia. Eerst had het staatspersbureau TASS gemeld dat het om beide Skripals ging.

Het onderzoek zal lopen in overeenstemming met de 'Russische wetgeving en het internationaal recht', zei woordvoerster Svetlana Petrenko van de Russische Onderzoekscommissie. Moskou zegt ook bereid te zijn tot samenwerking met de Britse autoriteiten.

Londen gaat stap verder en beschuldigt Poetin persoonlijk

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft gezegd dat de schuld van de Russische president Vladimir Poetin in de zenuwgifaanval 'hoogstwaarschijnlijk' is. Het Kremlin reageerde prompt: president Poetin verantwoordelijk stellen is 'schokkend' en diplomatiek 'onvergeeflijk', riposteerde Poetins woordvoerder Dmitri Peskov.

Eerder deze week besloot het Verenigd Koninkrijk 23 Russische diplomaten de deur te wijzen. Londen mag zich verwachten aan Russische tegenmaatregelen, maar die zijn nog niet aangekondigd. Vermoedelijk wacht het Kremlin tot na de presidentsverkiezingen van zondag. In Groot-Brittannië is Labourleider Jeremy Corbyn één van de weinigen die waarschuwt voor overhaaste besluiten, en dat wordt hem niet in dank afgenomen. Van gepubliceerde bewijzen of tegenbewijzen is, veertien dagen na de feiten, nog steeds geen spoor.

Chemische waakhond VN wist niet van bestaan 'novotsjik'

Rusland heeft nooit het bezit van het zenuwgif 'novotsjik' aangegeven bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW), de chemische waakhond van de VN. Vorig jaar had OPCW-directeur Ahmet Üzümcü nog 'verheugd' vastgesteld dat Rusland zijn hele chemische arsenaal had vernietigd. 'Novitsjok', is zelfs nooit opgenomen in de lijst met verboden producten van OPCW omdat de organisatie twijfelde aan de levensvatbaarheid of zelfs het bestaan ervan.

De enige die het ooit over deze generatie zenuwgas had, was de Russische militaire chemicus Vil Mirzajanov die het chemische programma onthulde nadat hij naar het Westen was overgelopen. De Sovjet-dissident schreef in 2008 een boek over de novitsjok, waarin zelfs de formule voor het produceren van het gas werd gegeven. Dat betekent dat ook andere landen novitsjok-zenuwgas in hun bezit kunnen hebben of kunnen aanmaken.

Doordat niet zeker is of 'novitsjok' ooit is geproduceerd, zou het de OPCW erg gunstig uitkomen mocht Londen de organisatie een staal van het zenuwgas bezorgen. Dat is overigens ook wat Moskou wil: Rusland vraagt dat het onderzoek naar de gifgasaanval op ex-dubbelspion Sergej Skripal via het geijkte kanaal, de OPCW dus, wordt gevoerd. Londen heeft de Russen ook geweigerd hen het veronderstelde bewijsmateriaal te bezorgen.