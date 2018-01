Zelfmoordaanslag Afghanistan eist achttien levens

Tijdens de begrafenis van een vroegere lokale chef kwam een bom tot ontploffing die was vastgemaakt aan een geparkeerde moto. Er vielen volgens officiële bronnen veertien gewonden, allemaal burgers. Andere bronnen hebben het over 30 gewonden.

Een dag na de aanslag is het nog niet duidelijk wie achter de aanslag zit. Zowel de taliban als IS zijn actief in de provincie, maar de taliban ontkent betrokkenheid en IS heeft nog geen verklaring gepubliceerd.

Een woordvoerder voor de gouverneur van Nangarhar waarschuwde er gisteren al voor dat de dodentol nog kon stijgen, omdat veel gewonden er erg aan toe zijn. In een eerste balans werd melding gemaakt van twaalf doden.

Nangarhar is het bolwerk van IS in Afghanistan sinds ze begin 2015 hun opwachting maakten in het land. Donderdag nog vond een zelfmoordaanslag plaats in Kaboel tegen een sjiitisch cultureel centrum. Daarbij vielen 41 doden en 84 gewonden. Die aanslag werd wel opgeëist door IS.